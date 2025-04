Getränkebecher und Einweggeschirr bleiben ohne Steuern: Zwickauer Stadtrat lehnt eine Abgabe ab

Die Mehrheit der Räte sieht keinen Nutzen in einer derartigen Abgabe. Vielmehr würden Gastronomen zusätzlich belastet. Auch das Müllproblem in der Stadt lasse sich so nicht lösen.

Speisen und Getränke in Einwegverpackungen werden in Zwickau nicht teurer – zumindest nicht durch eine Verpackungssteuer. Der Stadtrat lehnte in seiner jüngsten Sitzung die Einführung einer solchen Abgabe mit großer Mehrheit ab. Die Fraktion Progressive Demokraten, die den Antrag gestellt hatte, stand bei der Abstimmung fast allein.