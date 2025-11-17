Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bild: Elisapark Media
Zwickau
Gewandhaus: Schokolade als i-Tüpfelchen aufs Konzert
Von Konrad Rüdiger
Christina Rommel gastiert am Mittwoch im Gewandhaus. Ein Chocolatier wird auch auf der Bühne erwartet.

Zwickau.

Ungewöhnlich viele Plätze vorn sind schon verkauft, im Rang gibt es noch viele Karten: Die Rock- und Popsängerin Christina Rommel gastiert mit ihrer Musik/Schokoladen-Show am Mittwoch, 19. November, um 18 Uhr im Zwickauer Gewandhaus. Sie ist mit ihrer Verbindung von Musik und Chocolaterie schwer beschäftigt und gibt auch in der Region viele Konzerte. Die Bühne wird den Veranstaltern zufolge zur Schokoladenküche, in der die Musiker und der Chocolatier ihre Handwerkskunst zelebrieren. Schokoassistenten servieren Kostproben, und Christina Rommel und Band wollen zeigen, warum sie zu den besten Live-Musikern des Landes gehören. Karten kosten knapp 41 Euro und sind im „Freie Presse“-Shop erhältlich. (kru) Foto: Elisapark Media

