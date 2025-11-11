Gewerbegebiet: An der Flurstraße in Zwickau wird weiter gebaut

Gut 13 Monate lang sind Bauarbeiter hinter dem Veolia-Wertstoffhof zugange. Es besteht teils eine Einbahnstraßenregelung.

Zwickau. Im Gewerbegebiet an der Reichenbacher Straße in Zwickau sind am Montag die Arbeiten zur grundhaften Sanierung der Flurstraße in den dritten Bauabschnitt gestartet, der bis Ende 2026 dauern soll. Laut einer Mitteilung aus dem Tiefbauamt beginnt das Baufeld im Einmündungsbereich Flurstraße/Hilfegottesschachtstraße und endet im Süden am Galgengrundbach.

Dabei wird der zweite Abschnitt im Mitteilteil der Flurstraße quasi vorerst übersprungen. Denn es soll auch ein Regenwasserkanal samt einer Reinigungs- und Regenrückhalteanlage für den Anschluss an den Galgengrundbach hergestellt werden. Neben den Arbeiten am Kanal- und Trinkwassernetz und der Verlegung von Breitbandleerrohren für den Glasfaserausbau sind auch Arbeiten an der Straßenbeleuchtung geplant.

Die beengten Verhältnisse erfordern laut Tiefbauamt eine Vollsperrung. Die Flurstraße wird nach der Zufahrt Veolia halbseitig gesperrt und zur Einbahnstraße aus Richtung Hilfegottesschachtstraße. Die Hilfegottesschachtstraße selbst wird nach der Zufahrt zur Firma Raiss zu einer Einbahnstraße in Richtung Flurstraße.

Die Kosten der Stadt Zwickau für diesen Bauabschnitt betragen etwa 800.000 Euro, Fördergeld soll für die Hälfte fließen. Beauftragt wurde die Firma Phönix-Bau aus Aue. (kru)