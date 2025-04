Gewerbeverein ruft zum traditionellen Frühjahrsputz in Wilkau-Haßlau auf

Wilkau-Haßlau ruft zum Frühjahrsputz: Am 12. April treffen sich Bürger am Markt, um die Stadt zu säubern. Besen und Schaufeln bitte nicht vergessen.

Am 12. April fegt Wilkau-Haßlau. Der Gewerbeverein lädt traditionell Mitte April zum Frühjahrsputz ein. Treffpunkt ist erneut der neue Markt im Stadtzentrum. Wie in den Vorjahren konzentrieren sich die Bemühungen auf den neuen und alten Markt sowie das Gelände am Kraußteich (Eisstadion). Jeder kann auch die öffentlichen Flächen vor seinem...