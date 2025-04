Geyerhaus Weißbach: Neuer Kurs für Kräuterpädagogen startet im März

Kochen mit Kräutern, Experimentieren mit Naturfarben, Herstellung von Naturkosmetik: Die Ausbildung zum Kräuterpädagogen ist vielseitig.

Am 22. März beginnt im Geyerhaus in Weißbach eine einjährige berufsbegleitende Ausbildung zum Kräuterpädagogen. An jeweils einem Wochenende im Monat können Interessierte dort die Geheimnisse der heimischen Pflanzenwelt erkunden. „Neben der Vermittlung theoretischer Kenntnisse beinhaltet die Ausbildung einen umfangreichen Praxisteil: Die...