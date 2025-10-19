Gibt es in Zwickau bald ein kostenloses Reparaturangebot? Das steckt hinter der Idee fürs Reparaturcafé im Stadtgut

Zwickau
Das Angebot im Stadtgut in Marienthal wird um ein Reparaturcafé erweitert. Einmal im Monat sollen dort Geräte und Möbel repariert werden. Zur Premiere sind Bastler und Handwerker willkommen.
Neu ist die Idee für ein Reparaturcafé nicht mehr, doch richtig funktioniert hat sie in Zwickau noch nie. Jedenfalls nicht auf Dauer. Nun wird in Marienthal ein neuer Versuch gestartet, eine Anlaufstelle für kostenlose Reparaturen zu eröffnen. „Im Stadtgut soll künftig einmal im Monat ein Reparaturcafé eröffnen“, sagt Katrin Zapka....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.