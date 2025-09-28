Glamour in Bildern: Das sind die Fotos von der Zwickauer Fashion Night

Zwickau
Von Modenschau bis zur Preisverleihung: Unsere Bildergalerie fängt die Atmosphäre, die strahlende Gewinnerin und Höhepunkte der Fashion Night ein.
Die 15. Fashion Night hat die Zwickauer Innenstadt wieder in einen Laufsteg verwandelt. Auf dem Hauptmarkt präsentierten Einzelhändler Fashion-Styles, Trend- und Kindermodenschauen – tagsüber bei kostenfreiem Eintritt. Stargast Joachim Llambi stand für Selfies und Autogramme zur Verfügung.
