Gleich zwei Vintage-Läden eröffnen in Zwickau: „Jedes unserer Kleidungsstücke hat eine Geschichte“

Zwickau
Der Vintage-Boom hat Zwickau erreicht. Ende Februar startet das Geschäft „Vintage Zwigge“, im März folgt der Laden „Smalltown Vintage“. Beide setzen auf seltene Fundstücke, individuelle Stile und Wohnzimmer-Flair. Und unterscheiden sich doch voneinander.
Der Satz, den Stefanie Krause (43) derzeit am häufigsten sagt, lautet: „Wir haben leider noch nicht geöffnet, aber ganz bald!“ Noch während sie und ihr Sohn Quentin (23) ihrem Laden „Vintage Zwigge“ an der Marienstraße 9 den letzten Schliff verleihen, klopfen immer wieder neugierige Kunden an die Tür. Nachdem Ende des Vorjahres...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.