  • Gleich zwei Vintage-Läden eröffnen in Zwickau: „Jedes unserer Kleidungsstücke hat eine Geschichte“

Simon Albert und Paula Faßl bereiten die Eröffnung ihres Ladens „Smalltown Vintage" an der Magazinstraße 9/11 in Zwickau vor.
Simon Albert und Paula Faßl bereiten die Eröffnung ihres Ladens „Smalltown Vintage“ an der Magazinstraße 9/11 in Zwickau vor. Bild: Ralph Köhler
Stefanie (links) und Quentin Krause starten am 28. Februar mit „Vintage Zwigge" an der Marienstraße 9.
Stefanie (links) und Quentin Krause starten am 28. Februar mit „Vintage Zwigge“ an der Marienstraße 9. Bild: Ralph Köhler
Schon so gut wie fertig sieht der Laden „Vintage Zwigge" aus.
Schon so gut wie fertig sieht der Laden „Vintage Zwigge“ aus. Bild: Ralph Köhler
Simon Albert und Paula Faßl bereiten die Eröffnung ihres Ladens „Smalltown Vintage“ an der Magazinstraße 9/11 in Zwickau vor.
Simon Albert und Paula Faßl bereiten die Eröffnung ihres Ladens „Smalltown Vintage“ an der Magazinstraße 9/11 in Zwickau vor. Bild: Ralph Köhler
Stefanie (links) und Quentin Krause starten am 28. Februar mit „Vintage Zwigge“ an der Marienstraße 9.
Stefanie (links) und Quentin Krause starten am 28. Februar mit „Vintage Zwigge“ an der Marienstraße 9. Bild: Ralph Köhler
Schon so gut wie fertig sieht der Laden „Vintage Zwigge“ aus.
Schon so gut wie fertig sieht der Laden „Vintage Zwigge“ aus. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Gleich zwei Vintage-Läden eröffnen in Zwickau: „Jedes unserer Kleidungsstücke hat eine Geschichte“
Redakteur
Von Elsa Middeke
Der Vintage-Boom hat Zwickau erreicht. Ende Februar startet das Geschäft „Vintage Zwigge“, im März folgt der Laden „Smalltown Vintage“. Beide setzen auf seltene Fundstücke, individuelle Stile und Wohnzimmer-Flair. Und unterscheiden sich doch voneinander.

Der Satz, den Stefanie Krause (43) derzeit am häufigsten sagt, lautet: „Wir haben leider noch nicht geöffnet, aber ganz bald!“ Noch während sie und ihr Sohn Quentin (23) ihrem Laden „Vintage Zwigge“ an der Marienstraße 9 den letzten Schliff verleihen, klopfen immer wieder neugierige Kunden an die Tür. Nachdem Ende des Vorjahres...
