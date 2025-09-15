Gleicher Stahl wie Dresdner Carolabrücke: Zwickau untersucht Glück-Auf-Brücke mit schwenkbarem Kran

Seit Montagvormittag kommt es in Zwickau auf der B 173 wegen einer Brückenprüfung zu Verkehrsbehinderungen. Dabei ist ein besonderes Gerät im Einsatz.

Das schwere Gerät ist nicht nur auffällig, es behindert auch den Verkehr: Die Stadt Zwickau lässt seit Montag mithilfe eines sogenannten Brücken-Untersichtgeräts die Glück-Auf-Brücke auf etwaige Schäden untersuchen. Das Gerät ist praktisch ein an einem Lastwagen befestigtes Gerüst, dessen Bühne sich unter die Brücke schwenken lässt,...