„Gleichgewicht des Unsichtbaren“: Neue Videoinstallation von Bodo Korsig wird in Zwickau gezeigt

Zwickau
Eine japanische Kampfszene verwandelt sich in einen poetischen Tanz aus Spannung und Ruhe: Besucher erwartet ein besonderes audiovisuelles Erlebnis.
Im „Zwischenraum“ der Kunstsammlungen Zwickau, Domhof 2, wird die neueste Videoarbeit des international renommierten Künstlers Bodo Korsig präsentiert. Der gebürtige Zwickauer, heute mit Ateliers in Trier und New York, verwandelt in seiner Videoinstallation „Gleichgewicht des Unsichtbaren“ eine japanische Kampfszene in ein poetisches...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.