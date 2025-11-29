Glück-Auf-Brücke in Zwickau ist für Schwerlastverkehr tabu – Neue Untersuchungen zum Zustand

Die Stadt Zwickau reagiert: Schwerlaster dürfen die Glück-Auf-Brücke nicht mehr passieren. Eine Vorsichtsmaßnahme oder mehr?

Schwerlastverkehr darf die Glück-Auf-Brücke in Zwickau ab sofort nicht mehr nutzen. Schilder an den Zufahrten begrenzen das Gewicht der Laster auf 40 Tonnen. Das heizt Gerüchte an, die Brücke sei in schlechtem Zustand. Sie enthält denselben Spannstahl wie die eingestürzte Carola-Brücke in Dresden und die gesperrte Agra-Brücke in...