Glückspilze: Lottogewinner stammen aus Region Zwickau

Gleich zwei Lottospieler aus der Zwickauer Region haben einen Gewinn abgeräumt. Doch Lottospielen in Sachsen wird nun teurer.

Ein glückliches Händchen haben zwei Lottospieler aus dem Landkreis Zwickau bewiesen. Beide erzielten vorige Woche Gewinne. Darüber informierte die Sächsische Lotto-GmbH, kurz Sachsenlotto. Nach ihren Angaben brachten beide Treffer den Gewinnern je rund 5000 Euro ein. Sie hatten sich an der Lotterie „Lotto 6 aus 49“ beteiligt. Dabei wählen...