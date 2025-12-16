Goetheschule in Zwickau: Ein historisches Erbe ohne Abnehmer

Zwickau
Eine Immobilie mit Geschichte sucht in Zwickau neue Besitzer. Trotz Werbung auf der „Expo Real“ fehlt es an ernsthaften Interessenten. Eine Sanierung ist dringend notwendig.
Das Gebäude der ehemaligen Goetheschule im Zwickauer Stadtteil Niederplanitz wird zum Ladenhüter. Seit die Sprachheilschule „Anne Frank“ im Sommer 2022 ausgezogen ist, steht es leer. Die Stadt will die 1910 errichtete Immobilie verkaufen, doch Interessenten bleiben aus, wie das Rathaus mitteilt. Auch die weltgrößte Immobilienmesse „Expo...
