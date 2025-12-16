MENÜ
Bisher hat sich für die 1910 gebaute Schule kein Käufer gefunden. Bild: Ralph Köhler
Bisher hat sich für die 1910 gebaute Schule kein Käufer gefunden. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Goetheschule in Zwickau: Ein historisches Erbe ohne Abnehmer
Von Frank Dörfelt
Eine Immobilie mit Geschichte sucht in Zwickau neue Besitzer. Trotz Werbung auf der „Expo Real“ fehlt es an ernsthaften Interessenten. Eine Sanierung ist dringend notwendig.

Das Gebäude der ehemaligen Goetheschule im Zwickauer Stadtteil Niederplanitz wird zum Ladenhüter. Seit die Sprachheilschule „Anne Frank“ im Sommer 2022 ausgezogen ist, steht es leer. Die Stadt will die 1910 errichtete Immobilie verkaufen, doch Interessenten bleiben aus, wie das Rathaus mitteilt. Auch die weltgrößte Immobilienmesse „Expo...
