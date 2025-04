Golf in Zwickau: Sieben Vorurteile und warum sie falsch sind

Versnobt, langweilig, teuer, überaltert und mehr: Es gibt fast so viele Vorurteile über Golf wie Löcher auf einem Platz. In Zwickau geht es alles andere als elitär zu, sagt Roland Meyer, Chef des einzigen Golfplatzes im Landkreis. Er kämpft gegen weit mehr als ein paar Klischees.

Für Roland Meyer (61) ist eins klar: „Golf ist ein Lebensgefühl.“ Er muss es wissen: Seit über 30 Jahren beschäftigt er sich mit Golf. Seit fünf Jahren als Geschäftsführer des Golfplatzes in Zwickau, der am Samstag mit einem Turnier in die Saison startet. Bei einem Besuch auf dem Platz widerlegt er Vorurteile zum Sport mit dem kleinen...