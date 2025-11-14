Gospelmesse erklingt am Sonntag in Zwickauer Pauluskirche

Nach 14 Jahren wird das Auftragswerk des Schweden Nils Kjellström „Rejoice in His Presence“ beim 8. Westsächsischen Gospelprojekt wieder aufgeführt.

In der Pauluskirche Zwickau-Marienthal wird am Sonntag um 17 Uhr die Jazz- und Gospelmesse „Rejoice in His Presence“ aufgeführt. Der Eintritt ist frei. Das Werk des verstorbenen schwedischen Komponisten Nils Kjellström erlebt mit dem 8. Westsächsischen Gospelprojekt nach 14 Jahren eine Wiederaufführung. Rund 60 Sängerinnen und Sänger aus...