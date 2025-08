Graffiti-Aktion bringt Farbe in die Unterführung

Nach acht Jahren Pause wurde in der Unterführung an der ehemaligen Zentralhaltestelle in der Crimmitschauer Straße jetzt von Künstlern eine Neugestaltung umgesetzt.

Die Wände der Unterführung an der ehemaligen Zentralhaltestelle in der Crimmitschauer Straße haben im Rahmen einer Graffiti-Aktion am Samstag einen neuen „Anstrich" bekommen. Die letzte Gestaltung liegt acht Jahre zurück. Das Event jetzt wurde über die AG Graffiti- und Vandalismus-Prävention der Stabsstelle Kommunale Prävention der...