Graffiti-Attacken in Zwickau: Polizei sucht Zeugen für verfassungswidrige Schmierereien

Zwickau
Über Weihnachten kam es an einem Einkaufsmarkt in Eckersbach, am Schwanenteich und an einem Restaurant am Domhof zu mehreren Sachbeschädigungen. Der Sachschaden ist enorm.
Die Polizei sucht Zeugen mehrerer Sachbeschädigungen, die sich in den vergangenen Tagen im Stadtgebiet von Zwickau ereignet haben. Wie die Polizeidirektion am Sonntag mitteilte, brachten unbekannte Täter zwischen 23. Dezember, 18 Uhr, und 25. Dezember, 18.30 Uhr, am und unweit des Netto-Marktes an der Otto-Hahn-Straße in Eckersbach mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.