Graffiti-Elfe in Zwickauer Tunnel als „Meisterwerk“ bejubelt: Das ist der Mann hinter dem Bild

Vor Kurzem ist der Fußgängertunnel unter der Humboldtstraße mit frischer Farbe aufgehübscht worden. Besonders viel Lob von Bürgern bekommt eine Elfe mit Tränen in den Augen. Wie viel Stunden Arbeit ihr Schöpfer hineingesteckt hat – und warum sich Zwickauer Sorgen um sie machen.

Die Stimmen reichen von „wunderschön", „sehr geil" und „mega" bis „Meisterwerk": Das neue Graffito einer Elfe im Fußgängertunnel, der an der früheren Zentralhaltestelle unter der Humboldtstraße hindurchführt, wird von Passanten aus Zwickau mit Lob überschüttet. Sowohl online in sozialen Medien als auch offline im...