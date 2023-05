Gratis-Eis, Parkeisenbahn, Clown-Besuch: Sieben Tipps für Ausflüge am Kindertag in Zwickau

Eltern, die mit ihren Kindern am 1. Juni etwas unternehmen wollen, haben die Qual der Wahl. Der Veranstaltungskalender in Zwickau und Umgebung ist gut gefüllt. Auch das Wetter passt. Welche Ziele am Donnerstagnachmittag angesteuert werden können und wo die Veranstalter mit Gratisaktionen aufwarten.