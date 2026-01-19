MENÜ
  • Graue Wand vor dem Zwickauer Standesamt wurde neu gestaltet: Eheringe gibt es jetzt schon vor dem Ja-Wort – zum Ansehen

Große Eheringe und Blumen hat Tobias Förster als Motiv für die Wand vor dem Standesamt ausgewählt.
Große Eheringe und Blumen hat Tobias Förster als Motiv für die Wand vor dem Standesamt ausgewählt. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Graue Wand vor dem Zwickauer Standesamt wurde neu gestaltet: Eheringe gibt es jetzt schon vor dem Ja-Wort – zum Ansehen
Von Frank Dörfelt
Die unansehnliche Mauer vor dem Zwickauer Standesamt ist von Graffitikünstler Tobias Förster neu gestaltet worden. Motive rund um die Eheschließung zieren die Wand seit Montag.

Brautpaare, die sich gerade das Ja-Wort gegeben haben, haben sicher anderes im Sinn, als sich über die Mauer am Eingang des Zwickauer Standesamtes zu ärgern. Dennoch: In einem tristen Grau war die Stützwand alles andere als eine Zierde, schon gar nicht für den schönsten Tag im Leben. Zumal die Mauer auch noch illegal mit unverständlichem...
