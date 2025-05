Grausamer Angriff auf Weide: Unbekannter erschießt Schaf in Mülsen

Ein Schaf wurde nahe des Sportplatzes in Stangendorf erschossen. Die Polizei sucht Zeugen. Was passierte in jener Nacht?

Ein grausamer Vorfall erschüttert den Mülsener Ortsteil Stangendorf: Ein bislang unbekannter Täter hat auf ein Schaf geschossen, das sich auf einer Weide nahe des dortigen Sportplatzes befand. Das Tier wurde am Kopf getroffen und erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Diabologeschoss... Ein grausamer Vorfall erschüttert den Mülsener Ortsteil Stangendorf: Ein bislang unbekannter Täter hat auf ein Schaf geschossen, das sich auf einer Weide nahe des dortigen Sportplatzes befand. Das Tier wurde am Kopf getroffen und erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Diabologeschoss...