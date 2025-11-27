Gregorianische Choräle im Zwickauer Gasometer: Ist das der passende Veranstaltungsort?

Zumeist präsentieren sie ihre Sangeskunst in Kirchen. Nun waren acht bulgarische Ausnahmesänger zu einer „Magic Gregorian Night“ im Alten Gasometer in Zwickau zu Gast. Passt das?

Von Kaiser Ferdinand ist angesichts der revolutionären Ereignisse von 1848 das Zitat überliefert: „Dürfen‘s denn das?“ Im Falle der acht bulgarischen Ausnahmesänger, die am Dienstag im Alten Gasometer ein beeindruckendes Konzert gaben, dürfte sich das der eine oder andere auch gefragt haben. Denn die in Mönchskutten gekleideten... Von Kaiser Ferdinand ist angesichts der revolutionären Ereignisse von 1848 das Zitat überliefert: „Dürfen‘s denn das?“ Im Falle der acht bulgarischen Ausnahmesänger, die am Dienstag im Alten Gasometer ein beeindruckendes Konzert gaben, dürfte sich das der eine oder andere auch gefragt haben. Denn die in Mönchskutten gekleideten...