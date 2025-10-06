Grenzwerte im Blick behalten: Neues Messsystem aus Zwickau erfasst Blausäure in Lebensmitteln

Zwickau
Ein Forschungsteam aus Zwickau entwickelt ein Messsystem, das in Echtzeit Blausäure-Konzentrationen feststellen soll – für mehr Sicherheit bei Lebensmitteln und Tierfutter.
Lebensmittel wie Leinsamen, Aprikosenkerne oder Bittermandeln können beim Verarbeiten Blausäure freisetzen – nun stellen neue EU-Grenzwerte die Industrie vor Herausforderungen. Wie können diese Werte verlässlich eingehalten werden? Um das künftig besser kontrollieren zu können, entwickeln Forscher der Westsächsischen Hochschule Zwickau...
