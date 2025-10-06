Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Grenzwerte im Blick behalten: Neues Messsystem aus Zwickau erfasst Blausäure in Lebensmitteln

Christin Lehmann von der Ölmühle Dörnthal erklärt die neue Messtechnik.
Christin Lehmann von der Ölmühle Dörnthal erklärt die neue Messtechnik.
Christin Lehmann von der Ölmühle Dörnthal erklärt die neue Messtechnik.
Christin Lehmann von der Ölmühle Dörnthal erklärt die neue Messtechnik. Bild: Ivonne Mallasch/FTZ
Zwickau
Grenzwerte im Blick behalten: Neues Messsystem aus Zwickau erfasst Blausäure in Lebensmitteln
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Forschungsteam aus Zwickau entwickelt ein Messsystem, das in Echtzeit Blausäure-Konzentrationen feststellen soll – für mehr Sicherheit bei Lebensmitteln und Tierfutter.

Lebensmittel wie Leinsamen, Aprikosenkerne oder Bittermandeln können beim Verarbeiten Blausäure freisetzen – nun stellen neue EU-Grenzwerte die Industrie vor Herausforderungen. Wie können diese Werte verlässlich eingehalten werden? Um das künftig besser kontrollieren zu können, entwickeln Forscher der Westsächsischen Hochschule Zwickau...
