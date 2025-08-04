Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Griechisches Restaurant in Zwickau geschlossen: Wie weiter an der Reichenbacher Straße?

Das griechische Restaurant „Ypsilon“ an der Reichenbacher Straße ist geschlossen.
Das griechische Restaurant „Ypsilon“ an der Reichenbacher Straße ist geschlossen.
Zwickau
Griechisches Restaurant in Zwickau geschlossen: Wie weiter an der Reichenbacher Straße?
Redakteur
Von Holger Weiß
Jahresurlaub? Pächterwechsel? Geschäftsaufgabe? Die Schließung des Restaurants „Ypsilon“ in Zwickau hat viele Gäste überrascht. Was bisher bekannt ist.

Pächterwechsel hat das griechische Lokal an der Reichenbacher Straße 32 schon mehrfach erlebt. Doch dieses Mal stehen auch Stammgäste vor einem Rätsel: Seit Ende Juli ist das Restaurant „Ypsilon“ geschlossen. Eine Erklärung dazu per Aushang an der Tür oder im Internet gibt es nicht; das Telefon klingelt, doch nimmt niemand ab. „Wir...
06.08.2025
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
29.07.2025
3 min.
Zu wenig Platz: McDonald’s verlässt die Zwickau-Arcaden
Das McDonald’s-Restaurant in den Zwickau-Arcaden ist zu klein für das neue Konzept.
Das Restaurantkonzept kann nicht umgesetzt werden, weil die Fläche zu klein ist. Daher wurde der Mietvertrag nicht verlängert. Jetzt wird ein Nachmieter gesucht.
Frank Dörfelt
13:42 Uhr
2 min.
Fotograf entdeckt seltenen weißen Fuchs
Das Fell des Fuchses war nicht flauschig genug für einen Polarfuchs.
Ein Naturfotograf macht eine kuriose Entdeckung in der Nähe von München. Um einen Albino-Fuchs handelt es sich bei dem Tier allerdings nicht.
13:43 Uhr
1 min.
Dreifachmord im Westerwald: Was wir wissen – und was nicht
Die Suche am Fundort der Leiche ging auch am Donnerstag weiter.
Eine Familie wird getötet, der Täter flieht. Vier Monate später steht fest: Auch er ist tot. Was bisher bekannt ist.
23.06.2025
1 min.
Endgültiges Aus für Restaurant „Koja“ in Zwickau
„Geschlossen“ verkündet ein Schild im Lokal „Koja“ in Zwickau.
Monatelang war unklar, ob das Lokal „Koja“ in der Zwickauer Innenstadt wiedereröffnet oder nicht. Nun ist die Entscheidung gefallen.
Elsa Middeke
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel