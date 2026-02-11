MENÜ
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Größer, heller, mehr Sitzplätze: Tchibo-Filiale in Zwickau wiedereröffnet

Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Größer, heller, mehr Sitzplätze: Tchibo-Filiale in Zwickau wiedereröffnet
Von Elsa Middeke
Nach mehr als zehn Jahren an der Inneren Plauenschen Straße ist Tchibo umgezogen. Am Mittwoch öffnete die Filiale wieder. Mit weitaus mehr Platz für alle, die dort Kaffee trinken und Kuchen essen wollen.

Am Mittwoch um 9.30 Uhr war es so weit: Nach zehn Tagen Pause hat die einzige Tchibo-Filiale mit Kaffee-Ausschank in Zwickau nach ihrem Umzug wiedereröffnet. Künftig gibt es für Tchibo typische Produkte wie Kaffee, Handtücher, Backformen, Bettwäsche, Kinder-Gummistiefel und mehr im Einkaufszentrum Zwickau-Arcaden. Gleich neben dem Ein- und...
