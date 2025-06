Größte Oldieparty Sachsens kommt nach Zwickau

Sage und schreibe sechs Stunden soll die Party, die in die 60er- und 70er-Jahre entführt, dauern. Was Oldiefans sonst noch wissen müssen.

Am Samstag, 28. Juni, verwandelt sich die Zwickauer Stadthalle in eine Zeitmaschine. Es geht zurück in die 60er- und 70er-Jahre. Unter dem Motto „Die größte Oldieparty Sachsens“ erleben Musikfans ein einzigartiges Konzert mit den Original-Stars einer unvergessenen Ära. Die Besucher werden entführt in eine Zeit, in der Ilja Richter mit...