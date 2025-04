Großaufgebot der Feuerwehr am Freitagmorgen bei Zwickau: Mutter und Baby gerettet

Der Notruf einer Mutter mit Baby alarmierte am Freitagmorgen die Feuerwehr. In ihrem Haus in Schönfels hatte sie starke Rauchentwicklung bemerkt. Einsatzkräfte rückten mit der Drehleiter an.

Am Freitagmorgen haben Feuerwehr-Einsatzkräfte eine Frau und ihr Baby (zwei Monate alt) aus einem Haus gerettet. Darüber informierte Andreas Scheibe, Lagedienstführer der Rettungsleitstelle. Kurz nach 8 Uhr habe die Leitstelle der Notruf einer Mutter mit Kind erreicht, so Scheibe. In ihrem Einfamilienhaus an der Straße Zum Liebberg in... Am Freitagmorgen haben Feuerwehr-Einsatzkräfte eine Frau und ihr Baby (zwei Monate alt) aus einem Haus gerettet. Darüber informierte Andreas Scheibe, Lagedienstführer der Rettungsleitstelle. Kurz nach 8 Uhr habe die Leitstelle der Notruf einer Mutter mit Kind erreicht, so Scheibe. In ihrem Einfamilienhaus an der Straße Zum Liebberg in...