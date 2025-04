Große Kirchen verlieren auch in Westsachsen Mitglieder – können die Freikirchen davon profitieren?

Ostern zum Gottesdienst, Weihnachten mit Krippenspiel – viele erleben Kirche nur noch punktuell. Die Anzahl der Mitglieder sinkt stetig. Aber wohin zieht es die, die trotzdem glauben wollen?

Ostern in Westsachsen: Die Kirchenbänke sind voll. Menschen singen, beten, hören zu. Viele kommen nur an solchen Tagen – für einen Moment der Besinnung, vielleicht aus Tradition, vielleicht aus Sehnsucht. Niemand fragt nach Mitgliedsausweisen. Die Tür steht offen. Doch was bleibt, wenn der letzte Ton verklungen ist?