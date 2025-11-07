Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Zwickau
  • Zwickau
  • Großeinsatz an Zwickauer Einkaufsmarkt: Warum sieben Feuerwehrautos nach Neuplanitz sausten

Zwickau
Großeinsatz an Zwickauer Einkaufsmarkt: Warum sieben Feuerwehrautos nach Neuplanitz sausten
Von Elsa Middeke
Am Freitagmorgen rückten sieben Feuerwehr-Einsatzwagen nach Neuplanitz aus. Der Grund für den Alarm stand schnell fest.

Sieben Feuerwehrautos sind am Freitag gegen 9 Uhr zu einem Zwickauer Einkaufsmarkt ausgerückt. Wie die Rettungsleitstelle auf „Freie Presse“-Anfrage informierte, war das Ziel ein Einkaufsmarkt an der Hermann-Krasser-Straße im Stadtteil Neuplanitz. Dort war aufgrund von „unklarer Rauchentwicklung“, so die Leitstelle, ein Alarm ausgelöst...
