Großeinsatz an Zwickauer Einkaufsmarkt: Warum sieben Feuerwehrautos nach Neuplanitz sausten

Zwickau
Am Freitagmorgen rückten sieben Feuerwehr-Einsatzwagen nach Neuplanitz aus. Der Grund für den Alarm stand schnell fest.
Sieben Feuerwehrautos sind am Freitag gegen 9 Uhr zu einem Zwickauer Einkaufsmarkt ausgerückt. Wie die Rettungsleitstelle auf „Freie Presse“-Anfrage informierte, war das Ziel ein Einkaufsmarkt an der Hermann-Krasser-Straße im Stadtteil Neuplanitz. Dort war aufgrund von „unklarer Rauchentwicklung“, so die Leitstelle, ein Alarm ausgelöst...
