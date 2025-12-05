Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Großeinsatz für die Feuerwehr in Zwickau am Donnerstagabend: Brand in Wohnung über dem ehemaligen Café König

Vom Brand betroffen ist das Gebäude, in dem sich das Café König befunden hat.
Vom Brand betroffen ist das Gebäude, in dem sich das Café König befunden hat. Bild: Mike Müller
Vom Brand betroffen ist das Gebäude, in dem sich das Café König befunden hat.
Vom Brand betroffen ist das Gebäude, in dem sich das Café König befunden hat. Bild: Mike Müller
Update
Zwickau
Großeinsatz für die Feuerwehr in Zwickau am Donnerstagabend: Brand in Wohnung über dem ehemaligen Café König
Von Holger Frenzel, Mike Müller
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Helfer mussten neben der Brandbekämpfung auch zwei Personen, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnten, retten. Die Alarmierung erfolgte 22.30 Uhr. Was bisher bekannt ist.

Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich: So lautet ein erstes trauriges Ergebnis nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke von Amalienstraße und Äußerer Schneeberger Straße in Zwickau. Dort gab es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen Großeinsatz – für Feuerwehr, Polizei und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:00 Uhr
1 min.
Rekordspendensumme für Sanierung des Freiberger Doms
Weihnachtsfrau Gisela (l.) hat beim Adventsmarkt in Freiberg fleißig die Gäste betreut.
Der Dom St. Marien in Freiberg steht vor kostspieligen Sanierungsarbeiten. Beim Adventsmarkt wurde großzügig gespendet.
Eckardt Mildner
24.11.2025
1 min.
Einsatz für Feuerwehr in Zwickau-Mosel am Sonntagabend: Warum die Leitstelle ein Blaulicht-Großaufgebot an die Karl-Kippenhahn-Straße geschickt hat
Die Feuerwehr war an der Karl-Kippenhahn-Straße in Zwickau-Mosel im Einsatz.
Die Alarmierung ist 17.25 Uhr erfolgt. Neben der Berufsfeuerwehr waren auch die Kräfte aus Mosel und Schlunzig vor Ort.
Holger Frenzel
18.11.2025
3 min.
Großeinsatz für Feuerwehr und Rettungsdienst in Meerane: Familie mit Kleinkind erlebt bange Minuten auf Balkon einer Dachgeschosswohnung
Der Einsatz an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Meerane hat rund drei Stunden gedauert.
Ein Brand im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses an der Rudolf-Breitscheid-Straße hat den Fluchtweg versperrt. Der Einsatz für die Feuerwehr dauerte drei Stunden. Ein Bewohner kam ins Krankenhaus. Was bisher bekannt ist.
Holger Frenzel
04.12.2025
3 min.
„Lass uns doch die Freude“: Am Coca-Cola-Truck-Stopp in Freiberg scheiden sich die Geister
2023 hielt der Coca-Cola-Truck vor Schloss Augustusburg. Am 16.12. ist er in Freiberg.
Am 16. Dezember hält der Truck auf dem Freiberger Schloßplatz. Viele Menschen freuen sich darauf. Für manche geht ein Traum in Erfüllung. Andere schütteln den Kopf.
Cornelia Schönberg
04.12.2025
1 min.
Dieser Blitzer im Vogtland entwickelt sich zur Einnahmequelle für den Kreishaushalt
Der Blitzer in Schöneck löste im halben Jahr 3742-mal aus.
Das Gerät am Ortseingang von Schöneck ist für den Vogtlandkreis lukrativ. Im ersten Halbjahr seines Bestehens wurde eine beachtliche Summe eingenommen.
Daniela Hommel-Kreißl
08:03 Uhr
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen hatten wir noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was kommende Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel