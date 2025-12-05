Großeinsatz für die Feuerwehr in Zwickau am Donnerstagabend: Brand in Wohnung über dem ehemaligen Café König

Zwickau
Die Helfer mussten neben der Brandbekämpfung auch zwei Personen, die ihre Wohnung nicht mehr verlassen konnten, retten. Die Alarmierung erfolgte 22.30 Uhr. Was bisher bekannt ist.
Zwei verletzte Personen und ein Sachschaden im niedrigen sechsstelligen Bereich: So lautet ein erstes trauriges Ergebnis nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus an der Ecke von Amalienstraße und Äußerer Schneeberger Straße in Zwickau. Dort gab es in der Nacht von Donnerstag zu Freitag einen Großeinsatz – für Feuerwehr, Polizei und...
