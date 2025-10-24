Großes Chorkonzert im Zwickauer Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“

Am Sonnabend feiert die Zwickauer Chorvereinigung „Sachsenring“ ihr 70-jähriges Bestehen – gemeinsam mit einem Chor aus der tschechischen Partnerstadt.

„Da pacem – Gib Frieden“ lautet das Motto des Chorkonzerts, zu dem die Chorvereinigung „Sachsenring“ am Sonnabend, 25. Oktober, 19 Uhr ins Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ einlädt. Rund 160 Mitwirkende gestalten das Programm aus Anlass des 70. Geburtstages des Chors. Neben den Zwickauer Sängerinnen und Sängern sind das der...