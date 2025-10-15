Grünes Licht für neuen Busse-Treff: Doch was wünschen sich die Mülsener dort?

Die Gemeinde will die Ruine kaufen und abreißen. Doch ein Teil des Ensembles muss stehen bleiben. Einige Ideen, wie das Areal noch schöner werden könnte.

Ein neuer Busbahnhof an der Kreuzung der B 173 mit der Mülsener Hauptstraße wird immer wahrscheinlicher. Der Gemeinderat hat einen Grundsatzbeschluss gefasst. Wo die Ruine des abgebrannten alten Gasthofs steht, soll ein Mobilitätspunkt errichtet werden, ein zentraler Umsteigeplatz für den öffentlichen Personennahverkehr. Die Verwaltung soll...