Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf: Mit sächsischem Wortwitz in Zwickau

Wenn Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf aufeinandertreffen, wird ausgiebig sächsisch gesprochen. Was verspricht der humorvolle Abend in Zwickau noch?

Zwickau.

Im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau darf am Samstag, 18. Oktober, der sächsische Dialekt in seiner ganzen Vielfalt glänzen. Bei einer Tandemlesung treffen der bekannte Kabarettist und Schauspieler Gunter Böhnke und die Autorin Kristina vom Dorf aufeinander, die in den Sozialen Netzwerken auch als „Sachsen-Muddi“ bekannt ist. Gemeinsam zeigen sie ihre Liebe zur Heimat und zum Dialekt – „mit viel Wortwitz, Humor und Geschichten zwischen Lene Voigt, Dialektunterricht 2.0 und sächsischen Klassikern“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters, der Kultour Z. Tickets sind ab etwa 23 Euro zu bekommen. Beginn des humoristischen Abends ist 19.30 Uhr, für Kurzentschlossene öffnet die Abendkasse 18.30 Uhr. (nütz)