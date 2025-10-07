Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf: Mit sächsischem Wortwitz in Zwickau

Gunther Böhnke und Kristina vom Dorf präsentieren sich am 18. Oktober in Zwickau.
Gunther Böhnke und Kristina vom Dorf präsentieren sich am 18. Oktober in Zwickau. Bild: Kristina vom Dorf
Gunther Böhnke und Kristina vom Dorf präsentieren sich am 18. Oktober in Zwickau.
Gunther Böhnke und Kristina vom Dorf präsentieren sich am 18. Oktober in Zwickau. Bild: Kristina vom Dorf
Zwickau
Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf: Mit sächsischem Wortwitz in Zwickau
Von Jakob Nützler
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wenn Gunter Böhnke und Kristina vom Dorf aufeinandertreffen, wird ausgiebig sächsisch gesprochen. Was verspricht der humorvolle Abend in Zwickau noch?

Zwickau.

Im Konzert- und Ballhaus „Neue Welt“ in Zwickau darf am Samstag, 18. Oktober, der sächsische Dialekt in seiner ganzen Vielfalt glänzen. Bei einer Tandemlesung treffen der bekannte Kabarettist und Schauspieler Gunter Böhnke und die Autorin Kristina vom Dorf aufeinander, die in den Sozialen Netzwerken auch als „Sachsen-Muddi“ bekannt ist. Gemeinsam zeigen sie ihre Liebe zur Heimat und zum Dialekt – „mit viel Wortwitz, Humor und Geschichten zwischen Lene Voigt, Dialektunterricht 2.0 und sächsischen Klassikern“, heißt es in der Ankündigung des Veranstalters, der Kultour Z. Tickets sind ab etwa 23 Euro zu bekommen. Beginn des humoristischen Abends ist 19.30 Uhr, für Kurzentschlossene öffnet die Abendkasse 18.30 Uhr. (nütz)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
03.09.2025
10 min.
„Wir lieben das sächsische Essen einfach“: Kristina vom Dorf und Jörg Färber interpretieren alte Gerichte neu
Dieses Duo wirft einen erfrischenden Blick auf sächsische Gerichte: „Sachsen-Muddi“ Kristina vom Dorf, die nur mit diesem Synonym genannt werden möchte, und Koch und Autor Jörg Färber.
Am Freitag erscheint das erste Kochbuch von Kristina vom Dorf – und das, obwohl die „Sachsen-Muddi“ selber gar nicht kochen kann. Zum Glück hat sie jemanden gefunden, der das für sie übernimmt und auf der Lesereise durch vier sächsische Städte sächsische Leckereien zubereiten wird. Wie es zu dem Buch kam, warum gutes Essen für sie mit einem Kissen zu tun hat und weshalb sie sich den Olbernhauern besonders verbunden fühlt, verrät sie im Gespräch mit der „Freien Presse“.
Susanne Plecher
19:00 Uhr
4 min.
Mit jungem Unterschiedsspieler: Freiberger Handballer wollen zuhause gegen Halle wieder in die Erfolgsspur zurück
Wieder Grund zur Freude: Paul Uhlemann, hier nach einem früheren Spiel mit Yannik Tischendorf (l.) sowie Marc Schreiber und Dominik Gelnar.
Die Regionalliga-Handballer der HSG empfangen am Samstag den Tabellenfünften USV Halle und wollen sich für die jüngste Auswärtsschlappe rehabilitieren. Personell gibt es aber erneut Lücken.
Steffen Bauer
19:00 Uhr
4 min.
Eiserne Hochzeit in Zwickau: Maria und Johann verraten das Rezept ihrer langen Ehe
Maria und Johann Szeiberling sind seit 65 Jahren verheiratet. Geboren vor 85 Jahren in Ungarn, leben sie seit 1948 in Zwickau, wo sie sich kennenlernten.
Ihre Wurzeln haben Maria und Johann Szeiberling in Ungarn. Seine alte Heimat trägt das Zwickauer Ehepaar für immer im Herzen. Da darf ein Gewürz im Essen natürlich nicht fehlen.
Holger Weiß
26.08.2025
4 min.
Mit Lieblingsrezepten von Stefanie Hertel, Jens Weißflog und Co.: Kristina vom Dorf bringt Kochbuch zur sächsischen Küche raus
Die gebürtige Langenreinsdorferin Kristina vom Dorf hat ein Kochbuch mit dem Titel „Sächsisches Allerlei“ geschrieben.
Im „Sächsisches Allerlei“ zeigt Kristina vom Dorf, dass Heimatliebe durch den Magen geht. Ob beim Pralinengießen oder Stollenbacken – die 38-Jährige taucht tief in die kulinarische Welt Sachsens ein.
Annegret Riedel
08.10.2025
3 min.
Bundeskartellamt: Billig-Sprit in Tschechien und Polen treibt die Tank-Preise in Sachsen hoch
Tanken ist in Sachsen deutlich teurer als in Tschechien oder Polen. Viele Autofahrer fahren deshalb über die Grenze - und sparen derzeit pro Tankfüllung 12,50 Euro und mehr.
Tanken ist bundesweit in Sachsen am teuersten. Das Bundeskartellamt liefert dafür jetzt eine überraschende Erklärung.
Jürgen Becker
08.10.2025
4 min.
Eine Ära im Erzgebirge geht zu Ende: Ärztepaar verabschiedet sich in den Ruhestand
Martina und Siegfried Kanzler vor wenigen Jahren während einer Betriebsweihnachtsfeier. Inzwischen haben sich die beiden Vollblut-Mediziner aus Annaberg-Buchholz in den Ruhestand verabschiedet,
Wer kennt sie nicht in Annaberg-Buchholz – und über die Stadtgrenzen hinaus? Martina und Siegfried Kanzler haben über Jahrzehnte Generationen von Kindern behandelt. Nun ist Schluss. Die Geschichte zweier Vollblut-Mediziner.
Patrick Herrl
Mehr Artikel