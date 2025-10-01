„Habe die Ehre“: Was in Zwickau von Johann Altmann alias „Schickeria-Hans“ nach seinem Tod bleibt

Als „Schickeria-Hans“ war Johann Altmann in Zwickau bekannt. Oder als „schöner Hans“. Der Gastwirt und Barkeeper ist am 12. September unerwartet verstorben. Was nun aus Pension und Bar an der Marienstraße wird.

Wer die City-Pension an der Zwickauer Marienstraße betritt, den grüßt Johann Altmann von einem großen Porträtfoto. Der stadtbekannte Gastwirt und Barkeeper ist am 12. September im Alter von 65 Jahren verstorben, wie Galina Kästner (49) sagt. Sie war früher seine Lebensgefährtin. Die beiden haben einen Sohn (10) miteinander. Der Tod von...