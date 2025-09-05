Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • „Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück

Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann. Bild: Andreas Kretschel
Zwickau
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Redakteur
Von Jan-Dirk Franke
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.

Ein Paukenschlag bei Volkswagen Sachsen: Uwe Kunstmann tritt von seinen Ämtern als Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebsratschef im Fahrzeugwerk Zwickau zurück. In einem Brief an die Beschäftigten, der der „Freien Presse“ vorliegt, begründet er den Schritt mit „schweren persönlichen Fehlern“, die er als „Privatperson und...
