„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück

Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.

Ein Paukenschlag bei Volkswagen Sachsen: Uwe Kunstmann tritt von seinen Ämtern als Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebsratschef im Fahrzeugwerk Zwickau zurück. In einem Brief an die Beschäftigten, der der „Freien Presse“ vorliegt, begründet er den Schritt mit „schweren persönlichen Fehlern“, die er als „Privatperson und... Ein Paukenschlag bei Volkswagen Sachsen: Uwe Kunstmann tritt von seinen Ämtern als Gesamtbetriebsratsvorsitzender und Betriebsratschef im Fahrzeugwerk Zwickau zurück. In einem Brief an die Beschäftigten, der der „Freien Presse“ vorliegt, begründet er den Schritt mit „schweren persönlichen Fehlern“, die er als „Privatperson und...