„Hängt die Grünen“-Plakate: Ex-Landes-Chef des „Dritten Weges“ kriegt Straf-Nachschlag

Für Tony Gentsch, früherer Chef der rechtsextremen Splitterpartei „Dritter Weg“ in Sachsen ging der Berufungsprozess gegen seine Verurteilung wegen Volksverhetzung nach hinten los. Plötzlich entsann sich der Mann, dass er doch vorher nachgefragt hatte, ob er das darf.

Dreieinhalb Jahre nach der Tat geht der Fall um die in Sachsen geklebten volksverhetzenden Wahlplakate „Hängt die Grünen“ in den Endspurt. Der frühere sächsische Landesvorsitzende der rechtsextremen Splitterpartei der „Dritte Weg“, Tony Gentsch, musste sich für sie verantworten. Am Landgericht Zwickau wurde Gentsch am Donnerstag wegen...