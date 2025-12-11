Härtensdorf, Hartmannsdorf und Giegengrün veranstalten besondere Weihnachtsmärkte

Zwickau
Mal kommt der Weihnachtsmann in tierischer Begleitung, mal wird ein kleiner Ortsteil zum Weihnachtsdorf
Drei kleine, aber feine Weihnachtsmärkte werden am Wochenende in Dörfern südlich von Zwickau abgehalten: Im gleichnamigen Ortsteil von Wildenfels findet die 27. Auflage des Härtensdorfer Weihnachtsmarktes statt; in Hartmannsdorf bei Kirchberg öffnet am Sonnabend der Weihnachtsmarkt in der ehemaligen königlichen Försterei, tags darauf wird...
