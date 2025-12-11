MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Härtensdorf, Hartmannsdorf und Giegengrün veranstalten besondere Weihnachtsmärkte

Ankunft des Weihnachtsmannes auf dem Baumplatz in Härtensdorf vor zwei Jahren.
Ankunft des Weihnachtsmannes auf dem Baumplatz in Härtensdorf vor zwei Jahren. Bild: Rolf Kolm/Archiv
Ankunft des Weihnachtsmannes auf dem Baumplatz in Härtensdorf vor zwei Jahren.
Ankunft des Weihnachtsmannes auf dem Baumplatz in Härtensdorf vor zwei Jahren. Bild: Rolf Kolm/Archiv
Zwickau
Härtensdorf, Hartmannsdorf und Giegengrün veranstalten besondere Weihnachtsmärkte
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mal kommt der Weihnachtsmann in tierischer Begleitung, mal wird ein kleiner Ortsteil zum Weihnachtsdorf

Drei kleine, aber feine Weihnachtsmärkte werden am Wochenende in Dörfern südlich von Zwickau abgehalten: Im gleichnamigen Ortsteil von Wildenfels findet die 27. Auflage des Härtensdorfer Weihnachtsmarktes statt; in Hartmannsdorf bei Kirchberg öffnet am Sonnabend der Weihnachtsmarkt in der ehemaligen königlichen Försterei, tags darauf wird...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.12.2025
3 min.
Rund 165.000 Euro offene Rechnungen: Zahnärztin aus dem Vogtland wegen Betruges und Insolvenzverschleppung verurteilt
Laut dem Gericht wurde der Insolvenzantrag viel zu spät gestellt.
Monatelang waren Dentallabore nicht bezahlt worden. Als die Zahnärztin die Insolvenz ihrer Firma anmeldete, war es zu spät. Jetzt musste sie sich vor dem Chemnitzer Amtsgericht erklären.
Thomas Mehlhorn
14:30 Uhr
4 min.
Jede Menge Adventsstimmung im Chemnitzer Umland: Weihnachtsmärkte, Konzerte und Basteln
Jana Reiche als Eiskönigin auf dem Burgstädter Stadtadvent. Auch diesmal ist sie wieder mit dabei.
Städte und Gemeinden rund um Chemnitz laden zu Weihnachtsmärkten und Weihnachtsprogrammen ein. Dabei lässt sich eine Eiskönigin ebenso treffen wie der Weihnachtsmann – ein Überblick.
Uwe Rechtenbach
23.11.2025
4 min.
Weihnachtsbäume aus Wildenfels: Wer sie in Form bringt, was sie kosten und wann es sie zu kaufen gibt
Merle Roder und Marius Cielec machen einen Weihnachtsbaum von der Plantage des Charlottenhofes Härtensdorf transportfertig.
Das Sortiment auf der Weihnachtsbaumplantage reicht vom Standardbaum bis zum Trendgewächs. Landwirt Marcus Roder kennt den Geschmack seiner Kunden: „Der Sachse will es nicht so exotisch.“
Holger Weiß
15:06 Uhr
6 min.
Koalition verspricht sanierte Straßen und stabile Beiträge
Die Koalitionsspitzen präsentieren nach nächtlichen Beratungen Ergebnisse.
"Sichtbar und spürbar" - so sollen die schwarz-roten Reformen im neuen Jahr nach Aussage des Kanzlers werden. Millionen Menschen sollen betroffen sein: im Verkehr, bei der Rente, beim Bürgergeld.
Basil Wegener, Andreas Hoenig, Sascha Meyer und Christoph Trost, dpa
15:03 Uhr
3 min.
EZB will Kapitalregeln für Banken vereinfachen
Die EZB beaufsichtigt die größten Banken im Euroraum. (Archivbild)
Weniger Bürokratie, mehr Klarheit: Die EZB will kleine Banken entlasten und Kapitalpuffer bündeln. Was bedeutet das für den Wettbewerb mit US-Banken?
10.12.2025
3 min.
Stefanie Hertels „Family Christmas“ in Freiberg: So feiert die Sängerin Weihnachten
Stefanie Hertel lädt mit ihrer Familie, Mann und Tochter, in die Nikolaikirche in Freiberg ein.
Kurz vor Weihnachten kommt Sängerin Stefanie Hertel in die Nikolaikirche Freiberg. Gemeinsam mit ihrem Mann und ihrer Tochter lädt zum besinnlichen Abend ein mit Musik und Geschichten.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel