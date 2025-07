Härtensdorf: Technik für 20.000 Euro aus Baucontainern gestohlen

Zu einem Diebstahl, der sich am vergangenen Wochenende an der Arno-Schmidt-Straße ereignet hat, sucht die Polizei nun Zeugen.

Wildenfels.

In der Zeit zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen haben Unbekannte auf einer Baustelle an der Arno-Schmidt-Straße im Wildenfelser Ortsteil Härtensdorf zwei Baucontainer aufgebrochen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, wurden daraus mehrere Baumaschinen, Laser und Höhenmessgeräte im Gesamtwert von rund 20.000 Euro gestohlen. Zudem entstand an den Containern ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen, die im Verlaufe des Wochenendes im Bereich der Baustelle unterwegs waren und denen dabei Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, die mit dem Diebstahl in Verbindung stehen könnten. Hinweise nimmt das Polizeirevier in Werdau unter der Telefonnummer 03761 7020 entgegen. (mib)