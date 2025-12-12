Hätten Sie’s (noch) gewusst? 18 Fakten aus 35 Jahren Geschichte von Volkswagen in Sachsen

Zwickau
Am 12. Dezember 1990 wurde die Volkswagen Sachsen GmbH gegründet. Seitdem ist viel passiert in Zwickau, Chemnitz und Dresden. Von Einstellungsrekorden bis zum Familientag – ein Blick ins Archiv.
Es ist ein Jubiläum in schwieriger Zeit: Am 12. Dezember 1990 – vor 35 Jahren – wurde die Volkswagen Sachsen GmbH als 100-prozentige Tochter der Volkswagen AG gegründet. Ziel war damals, eine neue Autofabrik am Standort Mosel bei Zwickau aufzubauen und zu betreiben. Eine 40-Jahr-Feier wird es in fünf Jahren aber wohl nicht mehr geben. 2021...
