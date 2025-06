Häusliche Gewalt im Landkreis Zwickau: „Es müsste zehn weitere Schutzplätze geben“

Nicht jeder, der in Sachsen vor häuslicher Gewalt Schutz sucht, bekommt einen Schutzplatz. Petra Mrasek vom Verein Wildwasser Zwickauer Land sagt, in der Region Zwickau müssten mehr Plätze her. Doch dafür ist kein Geld da.

Karin war das Aschenputtel. Sagt Petra Mrasek vom Vorstand des Vereins Wildwasser Zwickauer Land. Jahrelang wurde ihr Lebensraum durch ihre Familie auf Haus und Garten in der Region Zwickau begrenzt. Putzen, kochen, kümmern – das sei ihr Alltag gewesen. „In ihrer Familie war sie permanent psychischer und verbaler Gewalt ausgesetzt", sagt...