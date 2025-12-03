Halbes Jahr nach Brand: Zwickauer „Regenbogenhaus“ wird Fall für Abrissbagger

Ein Kapitel Zwickauer Geschichte endet: Das Regenbogenhaus soll verschwinden. Sicherheitsmängel und ein Brand beschleunigten die Entscheidung. Doch die Kostenfrage bleibt kritisch.

Die Tage der Baracke des ehemaligen Wohn- und Sozialhauses „Zum Regenbogen“ an der Büttenstraße im Zwickauer Stadtteil Pölbitz sind endgültig gezählt. Im Februar rückt der Abrissbagger an. Das entschied der Bau- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Baubürgermeisterin Silvia Queck sieht keine Alternative: Der Flachbau aus...