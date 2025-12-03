Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Halbes Jahr nach Brand: Zwickauer „Regenbogenhaus“ wird Fall für Abrissbagger

Das ehemalige Regenbogenhaus in Zwickau-Pölbitz soll abgerissen werden. Es kann nach einem Brand nicht mehr genutzt werden.
Das ehemalige Regenbogenhaus in Zwickau-Pölbitz soll abgerissen werden. Es kann nach einem Brand nicht mehr genutzt werden. Bild: Ralph Köhler
Ende Juni waren die Bewohner ausgezogen. Eine Woche später brannte es in dem Haus.
Ende Juni waren die Bewohner ausgezogen. Eine Woche später brannte es in dem Haus. Bild: Ralph Köhler
Das Feuer zerstörte auch Teile des Daches des ehemaligen Regenbogenhauses.
Das Feuer zerstörte auch Teile des Daches des ehemaligen Regenbogenhauses. Bild: Ralph Köhler
Zwickau
Halbes Jahr nach Brand: Zwickauer „Regenbogenhaus“ wird Fall für Abrissbagger
Von Frank Dörfelt
Ein Kapitel Zwickauer Geschichte endet: Das Regenbogenhaus soll verschwinden. Sicherheitsmängel und ein Brand beschleunigten die Entscheidung. Doch die Kostenfrage bleibt kritisch.

Die Tage der Baracke des ehemaligen Wohn- und Sozialhauses „Zum Regenbogen“ an der Büttenstraße im Zwickauer Stadtteil Pölbitz sind endgültig gezählt. Im Februar rückt der Abrissbagger an. Das entschied der Bau- und Verkehrsausschuss in seiner jüngsten Sitzung. Baubürgermeisterin Silvia Queck sieht keine Alternative: Der Flachbau aus...
