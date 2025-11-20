„Hallo, ich bin Nora“: Wenn in Arztpraxen der Region Zwickau die KI ans Telefon geht

Bei einigen Ärzten in der Region Zwickau antwortet ein KI-Bot, wenn Patienten anrufen. Ärzte wollen damit Personalprobleme und Warteschleifen-Frust beheben. Verbraucherschützer haben aber kritische Einwände.

Es tutet gar nicht lange bei der Crimmitschauer Gemeinschaftspraxis Berger, bis es auch schon Klick macht in der Leitung. „Hallo, ich bin Nora“, sagt eine Frauenstimme mit kühler Freundlichkeit. „Die digitale Assistentin der Praxis.“ Drei Fragen sollen Anrufer ihr nun beantworten und bitte nicht mittendrin auflegen. Nora ist ein...