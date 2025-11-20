Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • „Hallo, ich bin Nora“: Wenn in Arztpraxen der Region Zwickau die KI ans Telefon geht

In Werdau geht Dr. Markus Malzdorf mit seiner Mitarbeiterin Diana Matzat Patientenanfragen durch, die der telefonische KI-Assistent aufgelistet hat.
In Werdau geht Dr. Markus Malzdorf mit seiner Mitarbeiterin Diana Matzat Patientenanfragen durch, die der telefonische KI-Assistent aufgelistet hat. Bild: Ralph Köhler
An einem Vormittag können bis zu 200 Anrufe bei der Werdauer Arztpraxis eingehen.
An einem Vormittag können bis zu 200 Anrufe bei der Werdauer Arztpraxis eingehen. Bild: Ralph Köhler
Verbraucherschützer warnen davor, dass KI-Einsatz Menschen ausschließen könnte, die nicht digital unterwegs sind.
Verbraucherschützer warnen davor, dass KI-Einsatz Menschen ausschließen könnte, die nicht digital unterwegs sind. Bild: Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa
In Werdau geht Dr. Markus Malzdorf mit seiner Mitarbeiterin Diana Matzat Patientenanfragen durch, die der telefonische KI-Assistent aufgelistet hat.
In Werdau geht Dr. Markus Malzdorf mit seiner Mitarbeiterin Diana Matzat Patientenanfragen durch, die der telefonische KI-Assistent aufgelistet hat. Bild: Ralph Köhler
An einem Vormittag können bis zu 200 Anrufe bei der Werdauer Arztpraxis eingehen.
An einem Vormittag können bis zu 200 Anrufe bei der Werdauer Arztpraxis eingehen. Bild: Ralph Köhler
Verbraucherschützer warnen davor, dass KI-Einsatz Menschen ausschließen könnte, die nicht digital unterwegs sind.
Verbraucherschützer warnen davor, dass KI-Einsatz Menschen ausschließen könnte, die nicht digital unterwegs sind. Bild: Symbolfoto: Roland Weihrauch/dpa
Zwickau
„Hallo, ich bin Nora“: Wenn in Arztpraxen der Region Zwickau die KI ans Telefon geht
Redakteur
Von Elsa Middeke
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei einigen Ärzten in der Region Zwickau antwortet ein KI-Bot, wenn Patienten anrufen. Ärzte wollen damit Personalprobleme und Warteschleifen-Frust beheben. Verbraucherschützer haben aber kritische Einwände.

Es tutet gar nicht lange bei der Crimmitschauer Gemeinschaftspraxis Berger, bis es auch schon Klick macht in der Leitung. „Hallo, ich bin Nora“, sagt eine Frauenstimme mit kühler Freundlichkeit. „Die digitale Assistentin der Praxis.“ Drei Fragen sollen Anrufer ihr nun beantworten und bitte nicht mittendrin auflegen. Nora ist ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
07.11.2025
4 min.
Handchirurg Martin Gajdoš startet in der Kleinstadt Werdau: Ambulante OPs auf Klinikniveau
Handchirurg Martin Gajdoš verstärkt als angestellter Facharzt die Werdauer Praxis. Damit wird das ambulante OP-Angebot erweitert – vor allem an Hand, Handgelenk, Fuß und Sprunggelenk.
Gekonnte Schnitte, kurze Wege, neue Möglichkeiten: In der Pleißestadt verschwimmen die Grenzen zwischen Klinik und Praxis – auch dank des gebürtigen Slowaken, der zudem als Notarzt im Einsatz ist.
Jochen Walther
24.10.2025
4 min.
„Die Patienten standen bis auf die Straße“: Neue Zwickauer Arztpraxis erlebt Ansturm
Frische Farbe, neue Böden, mediterrane Bilder an den Wänden: Frauenärztin Denise Völker hat vor Kurzem ihre Praxis in Zwickau eröffnet.
Auf dem Papier ist Zwickau mit Frauenärzten überversorgt. In der Realität ist es für Frauen oft problematisch, in eine Praxis aufgenommen zu werden. Rückkehrerin Denise Völker möchte Abhilfe schaffen.
Elsa Middeke
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
Mehr Artikel