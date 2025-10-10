Hammer-Markt in Zwickau: Befürchtungen von Kunden und Mitarbeitern werden wahr

Zwickaus Hammer-Markt in Schedewitz spürt die Auswirkungen der Insolvenz des Mutterkonzerns. Er wird geschlossen. Nur wann steht noch nicht fest. Schon jetzt gibt es Einschränkungen.

Auf den ersten Blick scheint alles normal. Auf dem Parkplatz des Zwickauer Einrichtungsmarktes Hammer an der Oskar-Arnold-Straße stehen Autos, Kunden betreten das Geschäft, Mitarbeiter bedienen sie. Doch der Schein trügt. Die Stimmung ist gedrückt, über dem Markt schwebte mehrere Wochen das Damoklesschwert der Schließung. Kunden und...