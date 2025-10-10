Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Zwickau
  • |
  • Zwickau
  • |

  • Hammer-Markt in Zwickau: Befürchtungen von Kunden und Mitarbeitern werden wahr

Der Hammer Einrichtungsmarkt schließt nach der Insolvenz des Mutterkonzerns.
Der Hammer Einrichtungsmarkt schließt nach der Insolvenz des Mutterkonzerns. Bild: Ralf Wendland
Der Hammer Einrichtungsmarkt schließt nach der Insolvenz des Mutterkonzerns.
Der Hammer Einrichtungsmarkt schließt nach der Insolvenz des Mutterkonzerns. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Hammer-Markt in Zwickau: Befürchtungen von Kunden und Mitarbeitern werden wahr
Von Frank Dörfelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwickaus Hammer-Markt in Schedewitz spürt die Auswirkungen der Insolvenz des Mutterkonzerns. Er wird geschlossen. Nur wann steht noch nicht fest. Schon jetzt gibt es Einschränkungen.

Auf den ersten Blick scheint alles normal. Auf dem Parkplatz des Zwickauer Einrichtungsmarktes Hammer an der Oskar-Arnold-Straße stehen Autos, Kunden betreten das Geschäft, Mitarbeiter bedienen sie. Doch der Schein trügt. Die Stimmung ist gedrückt, über dem Markt schwebte mehrere Wochen das Damoklesschwert der Schließung. Kunden und...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
1 min.
Über 60 Tote bei schwerem Unwetter in Mexiko
Wegen Überschwemmungen und Erdrutschen sind viele Ortschaften von der Außenwelt abgeschnitten.
Nach heftigen Niederschlägen sind viele Orte im Zentrum und Osten des Landes von der Außenwelt abgeschnitten. In den kommenden Tagen dürfte es noch weiter regnen.
02.10.2025
2 min.
Hammer-Märkte: Diesen Filialen in Sachsen droht die Schließung
66 der bundesweit etwa 180 Hammer-Märkten droht das Aus. Das berichtet das „Westfalen-Blatt“ mit Bezug auf eine interne Streichliste.
Die Unternehmensgruppe Schlau ist insolvent. Geplant ist daher auch ein Kahlschlag bei den Hammer-Fachmärkten. Auf einer internen Schließungsliste stehen etliche Filialen in Sachsen, darunter zwei in der Region.
Jürgen Becker
17.09.2025
4 min.
Warum Zwickau einen weiteren Rewe-Markt verhindern will
Rewe hat am ehemaligen Hammer-Markt Interesse. Die Stadt will die Ansiedlung zum Schutz der Händler in der Innenstadt nicht zulassen.
Rewe eröffnet mehrere neue Märkte in Zwickau, doch die Pläne für das Gewerbegebiet Maxhütte stoßen auf Widerstand. Die Stadt will die Ansiedlung verhindern.
Frank Dörfelt
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:36 Uhr
3 min.
Kritik an Lehrerarbeitszeit-Studie: „Weniger Show-Politik und mehr echte Entlastungen“
Nach der Veröffentlichung der Arbeitszeitstudie gibt es massive Kritik am Maßnahmenpaket des Kultusministers.
Die Ergebnisse befeuern die Kritik am Maßnahmenpaket von Kultusminister Conrad Clemens gegen Unterrichtsausfall.
Tobias Wolf
Mehr Artikel