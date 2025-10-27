Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Happy-End in Zwickau: Entsorger stellt jetzt doch kleine Gelbe Tonne bereit

Links Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen, rechts die 120-Liter-Tonnen.
Links Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen, rechts die 120-Liter-Tonnen.
Links Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen, rechts die 120-Liter-Tonnen.
Links Mülltonnen mit 240 Liter Fassungsvermögen, rechts die 120-Liter-Tonnen. Bild: Holger Weiß/Archiv
Zwickau
Happy-End in Zwickau: Entsorger stellt jetzt doch kleine Gelbe Tonne bereit
Redakteur
Von Holger Weiß
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Ärger um Abfallbehälter räumt das Entsorgungsunternehmen Fehler ein. Der Fall in Zwickau ist nicht der erste, der Probleme offenbart. Gelöst werden sie, wenn sich die Zeitung einschaltet.

Der Ärger, der sich bei Familie Pistorius aufgestaut hatte, ist verflogen: Seit dem Wochenende haben sie ihre Gelbe-Wunsch-Tonne im Vorgarten stehen. „Als wir Freitag heimkamen, war die 240-Liter-Tonne weg; stattdessen stand eine 120-Liter-Tonne da“, berichtet Bärbel Pistorius am Telefon hoch erfreut. „Da haben wir uns schon gefragt, warum...
