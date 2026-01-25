MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Unfall mit Verletzten ereignete sich am Samstagabend in Hartenstein.
Ein Unfall mit Verletzten ereignete sich am Samstagabend in Hartenstein. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Ein Unfall mit Verletzten ereignete sich am Samstagabend in Hartenstein.
Ein Unfall mit Verletzten ereignete sich am Samstagabend in Hartenstein. Bild: Symbolbild: Stefan Puchner/dpa
Zwickau
Hartenstein: BMW-Fahrer gerät auf die Gegenfahrbahn
Redakteur
Von Annegret Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei der Kollision wurden eine Frau und ein Kind verletzt.

Zwei verletzte Personen und 17.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 18.30 Uhr, auf der Wildbacher Straße in Hartenstein ereignet hat. Ein 31-Jähriger war dort in seinem BMW aus Schneeberg kommend in Richtung Hartenstein unterwegs. „In einer Linkskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn“, sagte ein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
19.01.2026
1 min.
Zwei Autos in Hartenstein kollidiert - vier Verletzte
Ein Toyota und ein Mitsubishi sind in Hartenstein zusammengestoßen.
Nach dem Zusammenstoß auf der Hartensteiner Straße waren zwei Autos abschleppreif. Was die Ursache war.
Lutz Kirchner
17.01.2026
1 min.
Zeugen gesucht: Unbekannter verursacht Unfall mit Schwerverletzter in Hartenstein und flüchtet
Mit dem Heck voran wurde eine Citroën-Fahrerin gegen einen geparkten Kia im Ortsteil Zschocken geschleudert.
Eine Citroën-Fahrerin ist am Freitagabend von der S 283 abgekommen und danach gegen einen Baum sowie einen Kia geprallt. Dabei wurde sie schwer verletzt.
Elsa Middeke
Mehr Artikel