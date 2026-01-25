Hartenstein: BMW-Fahrer gerät auf die Gegenfahrbahn

Bei der Kollision wurden eine Frau und ein Kind verletzt.

Zwei verletzte Personen und 17.500 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Samstag, 18.30 Uhr, auf der Wildbacher Straße in Hartenstein ereignet hat. Ein 31-Jähriger war dort in seinem BMW aus Schneeberg kommend in Richtung Hartenstein unterwegs. „In einer Linkskurve geriet das Auto auf die Gegenfahrbahn“, sagte ein...