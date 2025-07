Hartenstein: Einbruch in Firmengebäude

Die Kriminellen waren in der Nacht zum Freitag aktiv.

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Einbruch in ein Firmengebäude in Hartenstein, der sich in der Nacht zum Freitag zugetragen hat. Konkret soll sich die Tat in der Zeit zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag, 6.45 Uhr ereignet haben. Laut Mitteilung verschafften sich die Unbekannten gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt an der Thierfelder...