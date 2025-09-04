Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Frank Bochmann bei Aufbauarbeiten für die Kirmes in Hartenstein.
Frank Bochmann bei Aufbauarbeiten für die Kirmes in Hartenstein. Bild: Ralf Wendland
Zwickau
Hartenstein feiert bis Sonntag Kirmes
Redakteur
Von Holger Weiß
Schauplatz für Markt, Mitmachaktionen und Musik ist das Gelände am Feuerwehrdepot an der Gewerbestraße. Zum Auftakt wird in der Kirche ein Musical aufgeführt.

Drei Tage Kirmes – ab Freitag wird in Hartenstein rund um das Feuerwehrgerätehaus an der Gewerbestraße gefeiert. Eröffnet wird das von der Stadtverwaltung zusammen mit zahlreichen Vereinen organisierte Fest um 16.30 Uhr, anschließend spielt das Hartensteiner Trio Herzpochen seinen Erzgebirgs-Folk. Danach wechseln sich ab 19 Uhr eine Zauber-,...
