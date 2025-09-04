Hartenstein feiert bis Sonntag Kirmes

Zwickau
Schauplatz für Markt, Mitmachaktionen und Musik ist das Gelände am Feuerwehrdepot an der Gewerbestraße. Zum Auftakt wird in der Kirche ein Musical aufgeführt.
Drei Tage Kirmes – ab Freitag wird in Hartenstein rund um das Feuerwehrgerätehaus an der Gewerbestraße gefeiert. Eröffnet wird das von der Stadtverwaltung zusammen mit zahlreichen Vereinen organisierte Fest um 16.30 Uhr, anschließend spielt das Hartensteiner Trio Herzpochen seinen Erzgebirgs-Folk. Danach wechseln sich ab 19 Uhr eine Zauber-,...
