  • Hartenstein: Nach Auffahrunfall auf der Autobahn 72 vier Kilometer Stau

Auf der Autobahn stießen am Samstag mehrere Fahrzeuge zusammen. Bild: Andre März
Auf der Autobahn stießen am Samstag mehrere Fahrzeuge zusammen. Bild: Andre März
Zwickau
Hartenstein: Nach Auffahrunfall auf der Autobahn 72 vier Kilometer Stau
Von Frank Dörfelt
Drei Fahrzeuge fuhren auf der linken Spur aufeinander auf. Ein Insasse musste ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Mitten im vorweihnachtlichen Reiseverkehr staute sich der Verkehr auf der Autobahn 72 am Samstagnachmittag nach einem Unfall auf etwa vier Kilometern. Laut Polizei ereignete sich der Auffahrunfall aus noch ungeklärter Ursache zwischen den Anschlussstellen Zwickau-Ost und Hartenstein auf der linken Spur. Drei Fahrzeuge waren beteiligt. Ein...
