Hartenstein: Prinzenraub-Spektakel als Initialzündung

Die Prinzenraub-Aufführungen in Hartenstein sind ein Erfolg der Zusammenarbeit über Vereinsgrenzen hinweg. Dieses Engagement ermutigt dazu, neue Pläne zur Schlossruine anzupacken.
Über zwei Jahre von der Idee bis zur Umsetzung, zwischenzeitlich Zweifel – doch am Ende gibt der Erfolg den Initiatoren Recht: Die Neuauflage der einst legendären Prinzenraub-Aufführungen in der Schlossruine Hartenstein hat nicht nur viele Leute in Hartenstein bewegt, sondern auch viele Menschen aus der Region. Ablesbar war das auch an der...
