Hartenstein: Transporter prallt gegen Brückengeländer

Zwickau
In Hartenstein mussten am Sonntag Feuerwehr und Rettungsdienst ausrücken.
Am Sonntagmittag kam es in der Bahnhofstraße in Hartenstein zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter mit einem Brückengeländer kollidierte. Gegen 13 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Einsatzstelle gerufen. Nach ersten Informationen war der Fahrer eines Mercedes-Transporters in einer Linkskurve aus bislang...
